Stephan Weil (SPD) Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild Konferenz Niedersachsen übernimmt MPK-Vorsitz: Energiekrise Thema Von dpa | 04.10.2022, 03:03 Uhr

Die Regierungschefs der Länder beraten am Dienstag (ab 11.00 Uhr) in Berlin über den weiteren Weg in der Energiekrise. Niedersachsen hat zum 1. Oktober turnusgemäß ein Jahr lang den Vorsitz der Konferenz der Regierungschef der Länder (MPK) übernommen. Zunächst sind laut niedersächsischer Staatskanzlei am Dienstag Gespräche der Bundesländer geplant, am Nachmittag dann auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).