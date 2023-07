Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Niedersachsen stellt mehr Windräder an Land auf Von dpa | 18.07.2023, 12:12 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei der Windenergie an Land macht Niedersachsen Fortschritte. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden 52 Windenergieanlagen in Betrieb genommen - und damit 22 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Netto-Zubau von Leistung liege bei 198 Megawatt. Die Auswertung wurde im Auftrag des Bundesverbands Windenergie und des Fachverbands VDMA Power Systems erstellt und am Dienstag in Berlin vorgestellt.