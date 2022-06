FOTO: Jan Woitas/dpa up-down up-down In Teilen Niedersachsens steigt die Waldbrandgefahr. Symbolfoto „Die Lage ist kritisch“ Sehr hohe Waldbrandgefahr in weiten Teilen Niedersachsens Von dpa | 23.06.2022, 16:34 Uhr | Update vor 1 Std.

In weiten Teilen Niedersachsens ist die Waldbrandgefahr am Donnerstag in den beiden höchsten Kategorien angegeben worden.