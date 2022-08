Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Schulen Niedersachsen rechnet mit bis zu 12.000 Erstklässlern mehr Von dpa | 12.08.2022, 08:09 Uhr

Während Lehrkräfte an den Schulen fehlen, wächst die Zahl der Erstklässler in Niedersachsen. Im neuen Schuljahr ab Ende August sollten in dem Bundesland vermutlich zwischen 10 000 und 12.000 Erstklässler mehr als sonst zur Schule gehen, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Freitag) unter Berufung auf Prognosen des Kultusministeriums. Demnach werden am 27. August zwischen 83.000 und 85.000 Mädchen und Jungen eingeschult. Im Schuljahr 2020/2021 waren es noch rund 73.000 Lernanfänger.