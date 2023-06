Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahnverkehr Niedersachsen prüft Wiederbelebung von 54 Bahnstrecken Von dpa | 06.06.2023, 07:52 Uhr

Niedersachsens Verkehrsministerium will prüfen, ob sich die Reaktivierung von 54 stillgelegten Bahnstrecken und Streckenabschnitten wirtschaftlich rechnet. Das hat das Ministerium am Montagabend mitgeteilt. Demnach hatten die Kommunen der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) 46 Strecken vorgeschlagen, von denen jedoch nur 29 die Eingangskriterien erfüllt hätten. Weitere 25 Strecken seien bereits in einem früheren Verfahren in die engere Auswahl gekommen. „Wir haben das Ziel, so viele Strecken wie möglich zu reaktivieren“, betonte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD).