Vorfall in Helmstedt Polizei findet Leiche nach Wohnhausbrand – das Feuer ist nicht die Todesursache Von dpa | 12.08.2023, 16:48 Uhr

In der Nacht zu Samstag ist in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt (Niedersachsen) ein Feuer ausgebrochen. Nach den Löscharbeiten hat die Polizei eine Leiche in dem Haus gefunden – doch ein Zusammenhang mit dem Brand sieht die Polizei nicht.