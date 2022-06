Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Montag eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie abgegeben. FOTO: Julian Stratenschulte/dpa Regierungserklärung von Ministerpräsident Weil Niedersachsen plant die nächsten Corona-Lockerungen Von Lars Laue | 14.09.2020, 18:10 Uhr

Das Land Niedersachsen will zum 1. Oktober die nächsten Corona-Lockerungen vornehmen. Dabei geht es in erster Linie um Kinos, private Feiern und den Saalbetrieb in Gaststätten.