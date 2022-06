ARCHIV - Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Corona Niedersachsen mit höchster Inzidenz im Länder-Vergleich Von dpa | 28.06.2022, 12:13 Uhr

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich weiter verschärft. Die Sieben-Tages-Inzidenz für das Land lag am Dienstag bei 921,5, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Vor einer Woche hatte dieser Wert noch bei 718,2 gelegen. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an. Niedersachsen hatte am Dienstag die höchste Inzidenz im Vergleich der Bundesländer.