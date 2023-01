Grundsteuererklärungen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild up-down up-down Steuern Niedersachsen: Keine Fristverlängerung Grundsteuererklärung Von dpa | 31.01.2023, 14:59 Uhr

Niedersachsen plant keine Fristverlängerung bei der Grundsteuererklärung. Das teilte das Finanzministerium in Hannover am Dienstag, dem letzten Tag der Abgabefrist, auf Anfrage mit. Zuvor hatte Bayern angekündigt, für die Abgabe drei Monate mehr Zeit zu gewähren, also bis Ende April.