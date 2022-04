Schriftführerin Stefanie Kremer ging in ihrem Jahresbericht auf die Aktivität der Ortsgruppe ein. '"'Wir haben im vergangenen Jahr an 51 Aktionen teilgenommen, die wir oder andere veranstaltet haben'"', so Kremer. Höhepunkte seien Monatsaktionen wie ein DVD-Abend oder ein gemeinsames Kegeln gewesen.

Stolz zeigte sich der Vorstand über die Aufnahme von sieben neuen Mitgliedern. '"'Dies ist ein Zeichen für die gute Arbeit in den letzten Jahren'"', war sich Anja Schulte-Lohmöller sicher.

Ein besonderes Geschenk überbrachte Roland van der Ahe vom Dekanatsvorstand. Für den Landjugendraum der Borsumer spendierte er einen Spiegel, der mit dem KLJB-Logo bedruckt ist.

Dekanatsvorsitzender Mathias Schulte-Lohmöller dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit des vergangenen Jahres und wies auf einige der geplanten Aktionen für das kommende Jahr hin. So wollen die KLJBler eine Moschee besuchen, eine Fahrradtour veranstalten und eine Fahrt zu einem Freizeitpark organisieren.

Anerkennung für die KLJB gab es von Ortsvorsteher Gerd Büning. '"'Ihr seid immer da, wenn ihr gebraucht werdet. Borsum ist ohne euch gar nicht mehr vorstellbar.'"' Maria Koop vom Kapellenvorstand begrüßte das kirchliche Engagement der KLJBler und bot an, im kommenden Jahr öfter einen Wortgottesdienst auszurichten.