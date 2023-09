Niedersachsens Landesregierung sieht eine Verlängerung des ermäßigten Steuersatzes auf Speisen in der Gastronomie mit Skepsis.

Eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Freitag, 29. September, man würde den Steuersatz von 7 statt 19 Prozent sehr gerne fortführen, weil man sich der schwierigen Lage der Betriebe bewusst sei. Allerdings seien auch die finanziellen Verpflichtungen des Staates enorm. „Wenn die Steuerschätzung nicht überraschend hohe Einkünfte bringt, dann werden wir uns das leider schlicht nicht leisten können“, sagte sie.

Anfang September hatte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) gesagt, eine weiterhin abgesenkte Mehrwertsteuer werde „ohne eine finanzielle Kompensation durch den Bund nicht funktionieren.

Geringere Mehrwertsteuer: Um so viel Geld geht es

Das Finanzministerium erklärte, eine Verlängerung der 7-Prozent-Regel würde alleine Niedersachsen im kommenden Jahr rund 155 Millionen Euro kosten. Dieses Geld werde im Moment vom Land anders eingeplant. Die Steuerschätzung für Niedersachsen solle am 30. Oktober vorgestellt werden. Das Wirtschaftsministerium gab hingegen zu bedenken, dass eine Kneipe, die schließt, überhaupt keine Steuern mehr zahle.

Gaststättenverband erinnert an anhaltende Krisen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverbands (Dehogha) in Niedersachsen hatte sich bereits dafür ausgebrochen, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie dauerhaft bei sieben Prozent zu belassen. Renate Mitulla, Geschäftsführerin des Dehoga Niedersachsen, sagte, in vielen Betrieben sei der Umsatz noch nicht wieder so hoch wie vor der Corona-Pandemie. Viele stellten angesichts der hohen Inflation eine Konsumzurückhaltung fest.

Normalerweise gelten in der Gastronomie unterschiedliche Steuersätze. Der reguläre Umsatzsteuersatz liegt bei 19 Prozent. Wer seine Ware zum Mitnehmen verkauft, muss sieben Prozent Umsatzsteuer zahlen.

Der Steuersatz auf Essen in Restaurants und anderen Einrichtungen war im Juli 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise gesenkt worden. Vor einem Jahr wurde die Ausnahmeregelung bis Ende 2023 verlängert. Am Freitag war eine mögliche erneute Verlängerung Thema im Bundesrat.

