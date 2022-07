1800 Schweine werden in Freren gekeult. Dazu werden sie einer tödlichen Menge Strom ausgesetzt. Das Foto entstand bei der Nottötung von Schweinen auf einem Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2021. FOTO: Jens Büttner/dpa up-down up-down Morgen werden 1800 Tiere getötet Niedersachsen: Was passiert mit fast 200.000 Schweinen in Sperrzone? Von Dirk Fisser | 06.07.2022, 15:26 Uhr

Was klar ist: Im Emsland werden weitere 1800 Schweine nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest notgetötet. Was nicht klar ist: Was mit weiteren fast 200.000 Tieren in Niedersachsen passiert, die im Umfeld des Ausbruchbetriebes gehalten werden.