Kernkraftwerk Emsland Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild
Energie Niedersachsen-Grüne: Kritik an AKW-Machtwort von Scholz Von dpa | 18.10.2022, 11:53 Uhr

Das AKW-Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stößt bei den Grünen in Niedersachsen auf deutliche Kritik. „Dass Olaf Scholz die Richtlinienkompetenz für einen befristeten Weiterbetrieb des Atomkraftwerks Emsland gezogen hat, ist unnötig und ohne fachliche Grundlage“, erklärten die Grünen-Politiker Julia Willie Hamburg und Christian Meyer in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Der Ausbau und die Nutzung der erneuerbaren Energien würden so blockiert.