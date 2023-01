Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Glücksspiel Niedersachsen geben 814 Millionen Euro für Lottospielen aus Von dpa | 11.01.2023, 08:43 Uhr

Die Sehnsucht nach dem Sechser im Lotto: Die Menschen in Niedersachsen haben 2022 für staatlich erlaubte Lotterien rund 814 Millionen Euro ausgegeben. Das bedeute im Vergleich mit dem Vorjahr einen leichten Rückgang um 0,6 Prozent, teilte Lotto Niedersachsen am Mittwoch mit. Wie in den Vorjahren setzten die Tipper am liebsten auf den Lotto-Klassiker 6 aus 49, gefolgt von der europäischen Lotterie Eurojackpot. Insgesamt 15 neue Lotto-Millionäre gab es in dem Bundesland - ein Jahr zuvor waren es noch 26 Millionengewinne.