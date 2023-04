Daniela Behrens Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Migration Niedersachsen für Abschiebestopp in den Sudan Von dpa | 21.04.2023, 10:08 Uhr

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens will sich wegen des dortigen Machtkampfs für einen Abschiebestopp in den Sudan einsetzen. „Für mich steht außer Frage, dass derzeit keine Abschiebungen in den Sudan erfolgen sollten“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit bestehe dazu auch gar nicht die Möglichkeit, da selbst Militärmaschinen nicht sicher in der Hauptstadt Khartum landen könnten. „Mein Haus wird daher unverzüglich auf den Bund zugehen, um zu prüfen, inwieweit die formalen Voraussetzungen für einen Abschiebungsstopp nach dem Aufenthaltsgesetz vorliegen, und versuchen, eine möglichst mit allen Ländern einheitliche Vorgehensweise zu erreichen“, sagte die Ministerin.