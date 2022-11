Geld Foto: Daniel Karmann/dpa/Illustration up-down up-down Zuschüsse Niedersachsen dringt auf Hilfe für Unternehmen im Dezember Von dpa | 16.11.2022, 12:16 Uhr

Die niedersächsische Landesregierung will kleinen und mittleren Unternehmen noch in diesem Jahr mit Zuschüssen helfen, die Energiekrise zu überstehen. Man sei zuversichtlich, dass dies noch im Dezember gelingen könne, „spätestens aber dann Anfang des Jahres“, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Hannover.