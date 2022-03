Für die Kinder vor einer Messehalle in Hannover, die derzeit als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dient, gibt es etwas Süßes, die Mutter bekommt später von dem älteren Herrn einen Geldumschlag. FOTO: Lars Laue 15 mal 200 Euro Niedersachsen: 94-Jähriger verteilt Geldumschläge an Kriegsflüchtlinge aus Ukraine Von Lars Laue | 10.03.2022, 17:55 Uhr

Es sind diese kleinen Momente, die zu Herzen gehen: Vor einer riesigen Flüchtlingsunterkunft an der Messe in Hannover begrüßt ein 94-Jähriger Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine - für die Kinder gibt es was Süßes, für die Mütter Bargeld.