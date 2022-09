In Stade gab es am Montagabend eine Schießerei. Foto: dpa/Marijan Murat up-down up-down Vier Männer festgenommen Schießerei in Stade: 23-Jähriger getötet - zwei Verletzte Von dpa | 20.09.2022, 06:21 Uhr | Update vor 32 Min.

Ein 23 Jahre alter Mann ist in Stade in Niedersachsen durch Schüsse tödlich verletzt worden. Zudem seien am späten Montagabend zwei Männer verletzt worden, einer davon ebenfalls durch Schüsse, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.