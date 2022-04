ARCHIV - Die mit Containern beladene «MSC Zoe» hat durch einen Sturm Ladung in der Nordsee verloren. Foto: Nlcg-Phcgn/Netherlands Coast Guard/dpa/Archivbild FOTO: Nlcg-Phcgn Rekordmenge Niederländische Fischer holen 756 Tonnen Abfall an Land Von dpa | 27.04.2022, 19:20 Uhr

Niederländische Fischer haben im vergangenen Jahr in ihren Netzen eine Rekordmenge von 756 Tonnen Abfall vorgefunden und an Land gebracht. Damit sei der Rekord aus dem Jahr 2020 mit 644 Tonnen Abfall übertroffen worden, teilte die Organisation Kimo am Mittwoch mit, in der sich Küstenorte für ein saubereres Meer zusammengeschlossen haben. Seit dem Start des Projektes 2001 sei noch nie derart viel Abfall aus der Nordsee gefischt worden, der dann an Land gebracht und dort verarbeitet wurde.