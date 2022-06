Niederländische Landwirte blockieren mit Traktoren die Fahrbahn. Foto: ./NMW-TV/dpa FOTO: . up-down up-down Agrar Niederländische Bauern blockieren Grenzübergänge Von dpa | 27.06.2022, 22:59 Uhr

Aus Protest gegen geplante Umweltauflagen haben Bauern in weiten Teilen der Niederlande stundenlang den Verkehr lahm gelegt. Auch Grenzübergänge nach Niedersachsen waren von der Aktion betroffen: An der Grenze in der Provinz Groningen wurden einige Grenzübergänge nach Deutschland blockiert.