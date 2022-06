ARCHIV - Die Insel Borkum aus der Luft. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Energie Niederlande: Grünes Licht für Erdgasförderung vor Borkum Von dpa | 02.06.2022, 10:52 Uhr

Die Niederlande haben grünes Licht gegeben für die gemeinsam mit Deutschland geplante Förderung von Erdgas in der Nordsee. Der zuständige Staatssekretär Hans Vijlbrief erteilte die Genehmigungen, wie das Wirtschaftsministerium am Mittwochabend in Den Haag mitteilte. Die Gasbohrungen stoßen aber bei Umweltschützern und gerade auf den betroffenen Inseln Borkum (Deutschland) und Schiermonnikoog (Niederlande) auf Widerstand. Sie fürchten große Schäden für das besonders geschützte Ökosystem des Wattenmeeres.