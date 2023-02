Marco Goecke Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild up-down up-down Kultur Niederländisches Theater setzt Zusammenarbeit mit Goecke aus Von dpa | 24.02.2023, 12:43 Uhr

Nach der Hundekot-Attacke auf eine deutsche Kritikerin hat auch das Niederländische Dans Theater (NDT) die Zusammenarbeit mit Choreograph Marco Goecke ausgesetzt. Das teilte die renommierte Gesellschaft am Donnerstagabend in Den Haag mit. Zuvor hatten rund 50 niederländische Theater- und Tanzkritiker das NDT in einem offenen Brief kritisiert und ein deutliches Bekenntnis für die Pressefreiheit gefordert.