Tui Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Touristikbranche Nicht nur Pauschalreisen: Tui will mehr Auwahl für Kunden Von dpa | 14.12.2022, 14:10 Uhr

Tui will künftig als Alternative zur länger vorab gebuchten Pauschalreise auch mehr einzelne Angebote und individuell zusammengestellte Urlaubspakete anbieten. „Kurzfristig verfügbare Hotelkontingente und Flüge sollen Kundinnen und Kunden kombinieren können“, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Die Touristikbranche nennt dies „dynamische Paketierung“ - die Idee ist, dass Verbraucher flexibler Bestandteile wie Airline, Unterkunft, Rundreisen, Mietwagen oder Ausflugsprogramme auswählen können.