Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Neunjähriger Junge von Lastwagen angefahren und verletzt Von dpa | 22.05.2023, 12:14 Uhr

Ein neun Jahre alter Junge ist von einem Lastwagen in Hildesheim erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rangierte der 38-jährige Lkw-Fahrer am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug an einer Einmündung, als sich das Kind von hinten auf einem Fahrrad näherte.