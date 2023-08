Rotenburg Neunjähriger am Steuer fährt Auto gegen Baum Von dpa | 09.08.2023, 09:45 Uhr | Update vor 1 Std. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Fahrer war wohl eindeutig zu jung: Ein neun Jahre alter Junge hat auf einem Parkplatz in Bothel im niedersächsischen Landkreis Rotenburg das Steuer eines Autos übernommen - und den Wagen prompt gegen einen Baum gesetzt. Der Junge und ein 35-jähriger Mann seien dabei am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Erwachsene habe dem Kind auf dem Parkplatz am Bullensee in Kirchwalsede das Lenkrad überlassen, während er selbst die Pedale bedient habe. Dann lenkte der Neunjährige plötzlich ruckartig nach rechts und rammte den Baum. Die Polizei sprach von einer „misslungenen Fahrstunde“.