Wesermarsch Neun Verletzte nach Frontalzusammenstoß Von dpa | 03.08.2023, 15:25 Uhr | Update vor 32 Min. Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Wesermarsch sind neun Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 24 Jahre alter US-Soldat war mit seinem Fahrzeug am Donnerstag in Brake in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zur Kollision. Der Fahrer sowie fünf weitere Soldaten im Alter von 21 bis 34 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt.