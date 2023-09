Beide Wagen waren demnach auf dem linken Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude in Richtung Bremen unterwegs. Der Fahrer des Autos hinter dem 41-Jährigen wich wegen der Kollision vor ihm auf die rechte Fahrbahn aus und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen.



Da in den vier Autos mehrere Beifahrer und Beifahrerinnen saßen, war die Zahl der Verletzten zunächst unklar. Mehrere Rettungsfahrzeuge und ein Hubschrauber seien vor Ort gewesen. Alle neun Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Autobahn war in dem Bereich in Richtung Bremen für etwa eine Stunde gesperrt.