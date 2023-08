Unfälle Neun Verletzte bei Zusammenstoß von Linienbus mit Auto Von dpa | 27.08.2023, 10:01 Uhr | Update vor 24 Min. Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Zusammenstoß von einem Linienbus mit einem Auto sind auf der Bundesstraße 1 bei Coppenbrügge im Weserbergland neun Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es zu der Kollision, als der Busfahrer am späten Samstagnachmittag von der Bundesstraße nach links in eine Landstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er laut den Beamten das entgegenkommende Auto.