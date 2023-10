Prozesse Neun Männer wegen Kokain-Schmuggels angeklagt Von dpa | 06.10.2023, 14:57 Uhr | Update vor 18 Min. Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Neun Männer müssen sich voraussichtlich ab Mitte Oktober wegen Drogenschmuggels vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Angeklagten sollen im Frühjahr versucht haben, rund 503 Kilo Kokain aus dem Hafen in Bremerhaven zu holen, wie der Sprecher des Landgerichts Bremen am Freitag sagte. Demnach kam das Containerschiff, das die Drogen transportierte, aus Panama. Manche der Angeklagten sollen im Hafen gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftliche Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor.