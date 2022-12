Weihnachtsamnestie Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Weihnachtsamnestie Neun Häftlinge in Bremen zu Weihnachten vorzeitig frei Von dpa | 15.12.2022, 06:32 Uhr

Kurz vor Weihnachten sind bislang neun Gefangene vorzeitig aus Haftanstalten in Bremen entlassen worden. Sie kamen in den Genuss des traditionellen Gnadenerlasses vor dem Fest, wie das das Justizressort auf Anfrage mitteilte. Im vergangenen Jahr kamen den Angaben zufolge 21 Menschen kurz vor Weihnachten vorzeitig in Freiheit. 2020 waren es acht Menschen, 2019 noch sieben. Rund 600 Gefangene werden dieses Jahr die Feiertage in der JVA verbringen müssen.