Corona-Fallzahlen Neuinfektionen flauen weiter etwas ab Von dpa | 26.05.2022, 11:52 Uhr

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich bis zum Himmelfahrtstag weiter ein wenig entspannt. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die allgemeine Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 346,6. Am Vortag hatte der Wert 363,2 betragen, vor einer Woche war er mit 539,4 noch deutlich höher. Er gibt an, wie viele Neuansteckungen mit dem Coronavirus auf 100.000 Einwohner gerechnet binnen sieben Tagen registriert wurden.