Religion Neugierige sind willkommen beim Tag der offenen Moschee Von dpa | 03.10.2023, 09:50 Uhr | Update vor 1 Std. Tag der offenen Moschee Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

In Niedersachsen laden mehr als 100 islamische Gemeinden am Dienstag zum Tag der offenen Moschee ein. Allein von den 73 Moscheen in Niedersachsen, die vom türkischen Moscheeverband Ditib betreut werden, beteilige sich ein Großteil an der alljährlich am Tag der Deutschen Einheit begangenen Aktion, sagte ein Sprecher. Seitens des Verbandes Schura nehmen mehr als 60 Moscheen teil - das entspreche etwa zwei Drittel der zu dem Verband gehörenden Gemeinden, teilte die Schura im Vorfeld mit.