Steuern Neues Verfahren um Ex-Steinhoff-Manager: Aussage angekündigt Von dpa | 23.08.2023, 17:26 Uhr | Update vor 33 Min.

Am Landgericht Oldenburg hat am Mittwoch ein Prozess wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe begonnen. Der 64-jährige Angeklagte will sich am nächsten Verhandlungstermin am Montag äußern, wie eine Sprecherin des Gerichts auf Anfrage mitteilte.