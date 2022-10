LNg-Terminal Wilhelmshaven Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Wilhelmshaven Neues LNG-Terminal: Umwelthilfe warnt vor Chemieunfall Von dpa | 13.10.2022, 08:36 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe hat eine sofortige Umweltverträglichkeitsprüfung für das LNG-Terminal Wilhelmshaven gefordert. „In Wilhelmshaven und an den übrigen LNG-Standorten droht ein schleichender Chemieunfall“, sagte der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe, Sascha Müller-Kraenner, dem Politikjournal „Rundblick“. Laut Antragsunterlagen wolle das verstaatlichte Gasunternehmen Uniper „mit seinem LNG-Terminalschiff zehn Mal so viel Biozid in die Nordsee einleiten, wie die australischen Behörden zuvor an vergleichbarem Standort für vertretbar gehalten haben“, warnte er.