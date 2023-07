Christliche Kirche Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Neues Institut will Rechte von Ordensfrauen stärken Von dpa | 21.07.2023, 12:03 Uhr | Update vor 20 Min.

Die Ordensschwestern des Benediktinerinnenklosters in Dinklage bei Vechta wollen die Rechte von Nonnen in der katholischen Kirche stärken. Dazu sei ein Institut für Ordensrecht neu gegründet worden, sagte am Freitag die Äbtissin des Klosters, Schwester Franziska Lukas.