Finanzen Neues Finanzierungsmodell für Sprengel Museum Hannover Von dpa | 01.09.2023, 16:51 Uhr

Für die Finanzierung und Steuerung des Sprengel Museums in Hannover haben sich die Stadt und das Land Niedersachsen auf ein neues Modell verständigt. Die Verantwortung für den Betrieb liegt demnach bei der Landeshauptstadt, vom Land kommt eine jährliche Förderung in Höhe von 5,5 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hieß.