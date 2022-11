Amazon Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Versandhandel Neues Amazon-Logistikzentrum in Helmstedt eröffnet Von dpa | 04.11.2022, 12:34 Uhr

Der Versandhändler Amazon hat sein Netz in Niedersachsen mit einem neuen Logistikzentrum in Helmstedt ausgebaut. Am Freitag eröffnete der US-Konzern den Standort mit Vertretern aus der Region offiziell, in Betrieb ist er schon seit Mitte August. Nach Unternehmensangaben belaufen sich die bisherigen Investitionen auf eine dreistellige Millionensumme. Es ist das dritte große Logistikzentrum im Land nach Winsen an der Luhe südlich von Hamburg und Achim bei Bremen. Bundesweit gibt es inzwischen 20 Standorte dieser Art, daneben mehrere Verteil- und Sortierzentren.