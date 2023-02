Volkswagen CEO Oliver Blume Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Autoindustrie Neuer VW-Chef Blume beendet Besuch in China Von dpa | 03.02.2023, 16:13 Uhr

Der neue Volkswagenchef Oliver Blume hat seinen Antrittsbesuch in China beendet. Nach der Öffnung des Landes Anfang Januar in Folge der überraschenden Aufhebung der Null-Corona-Politik besuchte der Spitzenmanager seit Montag mehrere Werke und sprach mit Vertretern der drei Joint-Venture-Partner des Konzerns auf dem größten Automarkt der Welt. Er reiste am Freitag zurück nach Deutschland, wie ein VW-Sprecher berichtete.