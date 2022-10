Vogelgrippe Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Krankheiten Neuer Vogelgrippe-Ausbruch im Emsland: 4300 Tiere betroffen Von dpa | 18.10.2022, 13:28 Uhr

In einem Putenmastbetrieb in Lorup (Landkreis Emsland) wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. 4300 Puten im Alter von 15 Wochen wurden wegen des Nachweises des Virus-Subtyps H5N1 getötet, wie der Landkreis Emsland am Dienstag mitteilte. Von Mittwoch an gelte zudem eine Allgemeinverfügung, die unter anderem die Einrichtung einer Schutzzone im Umkreis von drei Kilomtern um den Betrieb vorsieht.