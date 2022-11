Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Neuer Umweltminister will mehr Personal für Energiewende Von dpa | 14.11.2022, 08:32 Uhr

Niedersachsens neuer Umweltminister Christian Meyer (Grüne) will für die Energiewende mehrere Hundert zusätzliche Stellen in Behörden. Sie sollen unter anderem in einer Taskforce „Energiewende“ dabei helfen, den Windkraftausbau in Niedersachsen voranzubringen, sagte der Grünen-Politiker der Nordwest-Zeitung (Montag). Das Land Niedersachsen wolle die Vorrangfläche für Windenergieanlagen auf 2,2 Prozent der Landesfläche verdoppeln. Damit der Ausbau schneller voran gehe, brauche es neben mehr Personal auch eine Vorrangregelung für Klimaschutzprojekte.