Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Celle Neuer Staatsschutzprozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied Von dpa | 30.03.2023, 12:12 Uhr

Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) muss sich vom 17. April an in einem Staatsschutzverfahren in Celle verantworten. Der Strafsenat habe die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen eine 34-Jährige aus dem Raum Salzgitter zur Hauptverhandlung zugelassen, teilte das Oberlandesgericht (OLG) Celle am Donnerstag mit. Die Frau war seit Oktober 2017 im Gewahrsam von kurdischen Kräften in Syrien, bei ihrer Wiedereinreise nach Deutschland im Oktober 2022 wurde sie festgenommen. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.