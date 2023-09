Bremerhaven Neuer Betreiber des Kreuzfahrtterminals stellt Pläne vor Von dpa | 25.09.2023, 17:36 Uhr | Update vor 1 Std. Bremerhaven Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down

Das Kreuzfahrtterminal in Bremerhaven bekommt einen neuen Betreiber. Über den Wechsel soll am Dienstag (14.00 Uhr) Bremens Häfensenatorin Kristina Vogt (Linke) informieren. Zudem ist geplant, dass die neue Betreiber-Gesellschaft Global Ports Holding (GPH) ihre Pläne für das Terminal vorstellt. GPH mit Sitz in Großbritannien betreibt nach eigenen Angaben 27 Kreuzfahrthäfen in 14 Ländern.