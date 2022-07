ARCHIV - Das Containerschiff CMA CGM Zheng He (hinten) der Reederei CMA CGM legt am Containerterminal an. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Verdi Neue Warnstreiks der Hafenarbeiter haben begonnen Von dpa | 14.07.2022, 07:34 Uhr

Im Konflikt um die Entlohnung der Hafenarbeiter haben am Donnerstagmorgen in allen wichtigen Nordseehäfen erneut Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi begonnen. Seit 6.00 Uhr haben Mitarbeiter der Frühschicht in Bremen und Bremerhaven die Arbeit niedergelegt, wie der Verdi-Bezirksgeschäftsführer Bremen-Nordniedersachsen, Markus Westermann, am Morgen der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Arbeitsniederlegungen seien bis Samstagmorgen um 6.00 Uhr geplant.