Parteien Neue Vorsitzende der Grünen-Fraktion in Bremen Von dpa | 06.07.2023, 12:11 Uhr

Wechsel an der Spitze der Grünen: Henrike Müller ist die neue Vorsitzende der Fraktion in Bremen. Die Politikwissenschaftlerin und bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde einstimmig gewählt, wie die Fraktion mitteilte. Die 47-Jährige tritt die Nachfolge von Björn Fecker an, der als Senator für Finanzen aus der Fraktion ausgeschieden ist.