Wetter Neue Rekorde nach tropischer Nacht erwartet Von dpa | 20.07.2022, 06:28 Uhr

Niedersachsen und Bremen stöhnen unter der Hitze. Im Norden könnten auch am Mittwoch wieder Allzeitrekorde fallen. Erst am Abend dürfte es in einigen Teilen Abkühlung geben.