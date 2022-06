Eine Frau wird an Corona-Testcenter getestet. Ab heute wird für «Bürgertests» eine Zuzahlung fällig. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Pandemie Neue Regelung für Bürgertests: Unterschiedlich angelaufen Von dpa | 30.06.2022, 15:07 Uhr

Corona-Bürgertests sind nicht mehr grundsätzlich kostenlos. Zumindest auf dem Papier. In der Realität herrscht in Hamburg zu Beginn ein Nebeneinander von kostenlos und kostenpflichtig. Klar ist: In Hamburg werden die Kosten für den Bürger nicht von der Stadt übernommen.