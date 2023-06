Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Neue Ermittlungsgruppe gegen Drogenschmuggel in Bremerhaven Von dpa | 30.06.2023, 12:09 Uhr

Das Hamburger Zollfahndungsamt und die Bremerhavener Polizei wollen dauerhaft zusammenarbeiten, um gegen den Drogenschmuggel in den Häfen Bremerhavens vorzugehen. Am Freitag unterzeichneten Vertreter in Bremerhaven einen Vertrag zur Gründung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Rauschgift“, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der Sitz der Gruppe ist in Bremerhaven.