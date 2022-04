Bei hohen Infektionszahlen bleiben die Zapfhähne zu. FOTO: Jens Büttner/dpa Überarbeitete Verordnung Neue Corona-Regeln in Niedersachsen: Was jetzt wichtig ist Von Lars Laue | 23.10.2020, 17:49 Uhr

Seit Freitag gelten in Niedersachsen wieder verschärfte Corona-Regeln. Private Treffen sind häufig nur noch in ganz kleiner Runde möglich. An einer Stelle aber will das Land schnell nachbessern und großzügigere Möglichkeiten für Kinder und feste Kleingruppen wie etwa Skatfreunde schaffen.