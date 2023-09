Brauchtum Neue Blütenkönigin gewählt - erstmals auch ein Prinz Von dpa | 03.09.2023, 16:48 Uhr | Update vor 1 Std. 71. Blütenfest in Wiesmoor - Wahl des neuen "Königshauses" Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down

Das Blütenfest in Wiesmoor in Ostfriesland hat eine neue Blütenkönigin. Leonie Landherr aus Wiesmoor wurde als neues Oberhaupt vom Publikum des 71. Blütenfestes auf der Freilichtbühne der Kleinstadt im Landkreis Aurich gewählt, wie Wiesmoors Bürgermeister Sven Lübbers (parteilos) am Sonntag sagte. Unter dem Namen Calendula I. folgt sie damit auf die bisherige Blütenkönigin Jana Gerdes und repräsentiert die Blumenstadt Wiesmoor im kommenden Jahr bundesweit bei Anlässen etwa in Hannover und Berlin. Erstmals in der rund 70-Jährigen Geschichte des Blütenfestes zählt mit Yannik Willms als Prinz auch ein Mann zum Königshaus.