Neue Bäume für Berumerfehn: Wiederaufbau nach Tornado
16.08.2022, 07:27 Uhr

Ein Jahr, nachdem ein Tornado im Ort Berumerfehn in Ostfriesland schwere Schäden anrichtete, kommt der Wiederaufbau in dem Ortsteil der Gemeinde Großheide voran. „Es wird nach und nach weniger“, sagte Bürgermeister Fredy Fischer (parteilos) mit Blick auf die Schäden, die in dem Ort noch abgearbeitet werden müssen. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits zerstörte Teile des Kindergartens und der Grundschule wieder aufgebaut und Gehwege und Straßenlaternen wieder hergerichtet wurden, sollen in diesem Herbst neue Bäume gepflanzt werden. Durch den Tornado verlor die Gemeinde insgesamt rund 700 Bäume, die besonders das Berumerfehner Ortsbild bis dahin prägten.